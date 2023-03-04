الحكومة تنفى تصفية مصنع وخروجه من السوق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى، من منشور بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وقد نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى.





وأوضح مجلس الوزراء، أن المنشور المتداول لم تتوافر أى بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أى بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، مشيراً إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80‎%‎ من المشكلات التى وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أى مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة، مناشداً المواطنين توخى الحذر وعدم نشر أى معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار فى مصر.

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