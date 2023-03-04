متحدث الزراعة: حملات تحصين المواشى هدفها الحد من انتشار الأمراض

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحملات القومية لتحصين المواشى تحافظ بشكل كبير على رؤوس الماشية، وتهدف لرفع مستويات المناعة والحد من انتشار الأمراض.





وقال القرش، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، إن الحملة القومية لتحصين المواشى ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع انطلقت اليوم السبت للحفاظ على رؤوس الماشية.

وأشار إلى أن الوزارة تكثف حملات التطعيم للمواشى على مدار العام، مضيفا أن الحملة التى انطلقت اليوم متحركة تجوب الشوارع والمنازل، وثابتة داخل وحدات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الموقف الوبائى فى مصر آمن للغاية.. وأن مصر خالية من حمى الوادى المتصدع، قائلا: "هدفنا من التطعيم هو رفع مستويات المناعة والحفاظ على رؤوس الماشية المملوكة لدى المربين لمنع حدوث خسائر اقتصادية"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية الترقيم والتسجيل لمساعدة مربى الماشية فى الدخول إلى (منظومة التأمين على الماشية) لتعويضه فى حالة حدوث مخاطر خلال عملية التربية.