وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لبحث دعم أنشطة السياحة بمحميات الفيوم

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أحد المستثمرين بمحميات الفيوم؛ لبحث دعم أنشطة السياحة البيئية بمحميات الفيوم.





وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية، واستمرار لمشاوراتها مع كافة الجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار.

وفى بداية الاجتماع أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية طرح أنشطة سياحة بيئية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحمية وتتيح تجربة سياحة بيئية مميزة وممتعة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية فى نفس الوقت للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمحمية بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار البيئى بالمحميات وخاصة فى ظل قيام الوزارة بتدشين وحدة الاستثمار البيئى والمناخ.

ومن جانبه أكد محافظ الفيوم على أهمية دعم الاستثمار السياحى البيئى بالفيوم لفتح آفاق جديدة للمحافظة تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعمل على تنميتها وأننا نسعى إلى دعم الإستثمار مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية فى هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات المعنية فى هذا الشأن.

واستعرض المستثمر عدد من المقترحات لتنمية فرص السياحة البيئية بمحميات الفيوم لما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية كأحد المقومات السياحية بالمكان ولذلك لابد أن نعمل على توفير خدمات مميزة لإتاحة تجربة سياحة بيئية ممتعة مع العمل على الترويج لها عبر قنوات التواصل الاجتماعى وغيرها من القنوات الإعلامية كذلك تنفيذ مهرجان للصحراء ودعم أنشطة مشاهدة الطيور وغيرها من الانشطة السياحية.

كما أعربت وزيرة البيئة عن اتفاقها فى الرؤى مع محافظ الفيوم مشددة على أهمية أن نصل إلى تطوير حقيقى لتجربة السياحة البيئية من خلال خطة عمل حقيقية يسهل تطبيقها ليتم البناء عليها وزيادة أنشطة السياحة البيئية تدريجياً بما يتماشى مع طبيعة كل محمية.

وتقدم المحافظ بالشكر على كافة الأفكار لتطوير وتنمية السياحة البيئية بالفيوم، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تنمية الفرص السياحية مع التركيز على إبراز الطبيعة الثقافية والحرف اليدوية للمجتمع المحلى، كما أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من عدد من مشروعات التى تدعم تطوير تجربة السياحة البيئية بالمحافظة.

واتفق الحضور على عقد اجتماع آخر مع المستثمر للاتفاق على نقاط محددة لتكون نقطة انطلاق لتطوير السياحة البيئية بمحميات الفيوم.