حياة كريمة.. محافظ قنا: تنفيذ 1872 مشروعا باستثمارات 31 مليار جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهد وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا التشغيل التجريبى لمجمع خدمات المواطنين بقرية خزام، والذى يتكون من 3 طوابق ويقع على مساحة 476 م2 ويحتوى على "مركز تكنولوجى، سجل مدنى، مكتب تموين، شهر عقارى، بريد، مكتب تضامن اجتماعى، وحدة محلية، مجلس محلى"، حيث تعد تلك المجمعات نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف المصرى من الخدمات الإجرائية التى تقدمها الجهات الحكومية وعلى رأسها الإدارة المحلية.

كما تفقد هشام آمنة وأشرف الداودى نقطة إسعاف قرية خزام والتى تتكون من مبنى مكون من طابق واحد على مساحة 280 م2 وتحتوى على "سكن للطاقم الطبى، غرفة مولد، غرفة تحكم، 2 جراج لسيارات الإسعاف) حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 %، كما تفقدا إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بالعيايشا والتى تقع على مساحة 755 م2 ومكونة من طابقين وتحتوى على " فصل حضانة – غرفة عزل – مكتب تأهيل - ورش تدريب – غرفة الوحدة الاجتماعية – غرف ادارية – الارشيف) حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 %، بالإضافة إلى تفقد الوحدة الصحية بقرية المفرجية والتى تتكون من 3 طوابق على مساحة 1300 م2 وتحتوى على) عيادات طبية – معمل – غرف تعقيم – الصيدلية – المخازن – مكاتب ادارية – المخازن - سكن للطاقم الطبى) بنسبة تنفيذ وصلت الى 95 ٪.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التى تشهدها الدولة المصرية والتى تساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة بحوالى 60 مليون مواطن من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

وأشار هشام آمنة، إلى حرص الدولة لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها.

ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية فى المرحلة الأولى خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، مشيراً إلى معدلات التنفيذ المرتفعة للمجمعات الحكومية الخدمية والوحدات الصحية والتضامن الاجتماعى والمجمعات الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" وجولاته المستمرة فى محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، لافتاً الى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ للمبادرة واجتماعاته المستمرة لتذليل أى عقبات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ المشروعات بما يساهم فى الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المركزية للبدء فى تشغيل الخدمات وبدء العمل واستقبال المواطنين خاصة فى خدمات الشهر العقارى والأحوال المدنية، كما وجه هشام آمنة بسرعة تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مجمعات الخدمات الحكومية.

ومن جانبه أوضح أشرف الداودى أن نصيب محافظة قنا من مشروعات "حياة كريمة" بلغ 1872 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية، موزعين على 19 مجلس قروى و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة فى 5 مراكز، باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمحافظة قنا أكثر من 90%، وتم استلام العديد من المنشآت وجارى افتتاحها تجريبيا.

وأضاف محافظ قنا، أن المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر أن تستهدف قرى مركزىّ نجع حمادى وقنا، وتم الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة.