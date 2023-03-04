الصحة: تجديد تعيين «محمد الطيب» مساعدًا لوزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 10:30 صباحاً - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتجديد تعيين الدكتور محمد محمود الطيب مساعدًا لوزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن «الطيب» حاصل على دكتوراه طب الأسنان الإكلينيكي في كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة العلاج بالليزر في طب الأسنان من جامعة آخن الألمانية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة برنامج «القيادة للقرن الحادي والعشرين» من كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درس إدارة الأعمال في كلية الدراسات العليا، بجامعة أسلسكا.