متحدث التعليم العالى: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عادل عبد الغفار، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم العالى والنهوض بها فى كل ربوع الجمهورية.





وقال عبدالغفار - فى مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى - "إن محافظة المنيا كان لها النصيب الكبير فى هذه النهضة التعليمية، حيث تم إنشاء جامعة أهلية وعدد من المشروعات التعليمية الكبيرة فى جامعة المنيا، بالإضافة إلى إنشاء جامعة خاصة وعدد من المعاهد التعليمية العليا؛ مما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم فى محافظات الصعيد".

وأضاف "أنه خلال العام الدراسى الماضى بدأت الدراسة الفعلية فى جامعة المنيا الأهلية والتى اعتمدت على العديد من البرامج التعليمية الجديدة سواء فى قطاع العلوم الهندسية أو قطاع العلوم الطبية أو قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية وجميعها برامج دراسية هامة يحتاجها القطاع المحلى داخل محافظات الصعيد".

وأوضح أن جامعة المنيا الأهلية تعد امتدادا لجامعة المنيا الحكومية، حيث تتميز ببرامج دراسية تخاطب احتياجات السوق ليس فقط المحلى ولكن أيضا الإقليمى والدولى مضيفا "نحن نتحدث عن تكنولوجيا تعليمية متطورة".

وأشار إلى أن الطالب الذى لم يوفق فى الالتحاق بالجامعة الحكومية يكون لديه فرصة للالتحاق بالجامعة الأهلية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 50 % كدعم للطالب فى كافة البرامج التعليمية، مؤكدا أن هذه الجامعات لا تسعى لتحقيق الربح، ولكن عائدها يعاد ضخه مرة أخرى داخل الجامعة الحكومية وداخل الجامعة الأهلية.

وكشف عن أن الدراسة فى الجامعة الأهلية الجديدة تعتمد على البرامج الدراسية التى تأخذ بنظام الساعات المعتمدة كنظام عالمى حديث تأخذ به معظم الدول المتقدمة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحتاج إلى المزيد من الجامعات الأهلية لكى تستجيب للعدد الأكبر من الطلاب.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار "لدينا خطة شاملة لزيادة تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمى إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمى فى خدمة الصناعة والابتكار، وهذا أحد المجالات التى اهتمت بها وزارة التعليم العالى خلال الفترة الماضية وسنعظم الاستفادة أكثر خلال السنوات المقبلة".

وأضاف قائلا "إننا نتحدث أيضا عن نظام التحالفات بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية فى كل إقليم جغرافى على مستوى الجمهورية"، مؤكدا أن هذه التحالفات ستسهم بشكل بارز فى خدمة الصناعة ومواجهة التحديات الخاصة بقطاع الزراعة وحل مشكلات الواقع والتحديات التى تواجه كل إقليم جغرافى، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية التى يحتاجها هذا الإقليم الجغرافى.