الصحة: تجديد تعيين «محمد الطيب» مساعدا للوزير للحوكمة 

جدة - نرمين السيد - تجدر الإشارة إلى أن «الطيب» حاصل على دكتوراه طب الأسنان الإكلينيكى فى كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة العلاج بالليزر فى طب الأسنان من جامعة آخن الألمانية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة برنامج «القيادة للقرن الحادى والعشرين» من كلية جون كينيدى للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درس إدارة الأعمال فى كلية الدراسات العليا، بجامعة أسلسكا.

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