طرق الأبواب.. تطعيم 4.434 مليون مواطن ضد كورونا بـ5 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 4 ملايين و434 ألفا و354 مواطنا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال حملة طرق الأبواب منذ إطلاقها فى 29 يناير حتى 1 مارس 2023، ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.





وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى خطة التطعيمات، وضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بجرعاته (الأولى والثانية والتنشيطية)، مشيرا إلى أن الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، والقليوبية) حيث استمر عمل الحملة على مدار 4 أسابيع فى كل محافظة.

وتابع عبدالغفار أنه وفقًا لتوجيهات الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، فإن فرق الحملة تجوب من "بيت لبيت" بجميع القرى والمراكز، بهدف الوصول للمواطنين فى منازلهم، من خلال فريق طبى مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، كما تقوم الفرق بتسجيل المُطعمين بالمنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

من جانبه، قال مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائى الدكتور عمرو قنديل، إن أسيوط كانت المحافظة الأعلى فى أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، حيث بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة مليونا و74 ألفا و706 مواطنين، موضحا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كل المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد قنديل على انطلاق حملة طرق الأبواب، بمحافظات (الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، أسوان)، غد الأحد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكل المستلزمات، ووضع خطة عمل للفرق الطبية، بما يساهم فى تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى حرص الوزارة على توفير كل التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، مع المتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.