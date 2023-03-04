11 ألف مسجد للتهجد.. الأوقاف تستعد لشهر رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم فتح المساجد لجميع الشعائر طوال رمضان، مع تنظيم دروس ولقاءات ومقارئ وبرنامج صيفى للطفل.

وبين أنه سيتم إطلاق دروس بالتنسيق مع مجمع البحوث بـ 1000 مسجد، بواقع درسين أسبوعيا فى كل مسجد بإجمالى 8 آلاف درس.

وسيتم تكثيف الدروس فى صلاة العصر بشأن التوعية والتثقيف، فيما تم إجرء عملية صيانة وفرش أكبر قدر من المساجد، وتخصيص 6 آلاف مسجد للاعتكاف.