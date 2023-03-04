الحكومة: تطوير شامل لـ52 مستشفى تكامل وتحويلها لمراكز تنمية الأسرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 09:29 صباحاً - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، استهداف إحداث تطوير شامل لـ52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتأتى هذه المشروعات في إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الإنسان، والتي تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.

وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريف.