حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 5-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 5-3-2023

مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود

عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة

صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم

حظك اليوم برج الثور الاحد 5-3-2023

مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع

عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك

صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 5-3-2023

مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية

عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة

صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم

حظك اليوم برج السرطان الاحد 5-3-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص

عاطفياً: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية

صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام

حظك اليوم برج الاسد الاحد 5-3-2023

مهنياً: القمر المواجه لبرجك من الدلو يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما

عاطفياً: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء

صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي

حظك اليوم برج العذراء الاحد 5-3-2023

مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول

عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة

صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم

حظك اليوم برج الميزان الاحد 5-3-2023

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل

عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه

صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج العقرب الاحد 5-3-2023

مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء

عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة

صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام

حظك اليوم برج القوس الاحد 5-4-2023

مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك

عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة

صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر

حظك اليوم برج الجدي الاحد 5-3-2023

مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية

عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً

صحياً: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم

حظك اليوم برج الدلو الاحد 5-3-2023

مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد

عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان

صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك

حظك اليوم برج الحوت الاحد 5-3-2023

مهنياً: تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا

عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك

صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة