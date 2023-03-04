البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسة العذراء والأنبا بيشوى بالتجمع الخامس

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلوات قداس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالتجمع الخامس بيد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





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