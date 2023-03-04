جدة - نرمين السيد - وتشمل الحملة، تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد المرضين. وناشدت وزارة الزراعة، المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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