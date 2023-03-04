جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.





وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 16 العاصمة الإدارية 29 16 6 أكتوبر 30 16 بنهــــا 29 15 دمنهور 28 16 وادى النطرون 28 15 كفر الشيخ 28 14 المنصورة 28 16 الزقازيق 29 15 شبين الكوم 29 16 طنطا 28 15 دمياط 24 14 بورسعيد 23 15 الإسماعيلية 30 14 السويس 29 15 العريش 27 15 رفح 26 16 رأس سدر 28 13 نخل 29 08 كاترين 23 06 الطور 30 14 طابا 29 16 شرم الشيخ 31 16 الإسكندرية 27 15 العلمين الجديدة 26 15 مطروح 28 13 السلوم 29 11 سيوة 30 13 رأس غارب 31 15 الغردقة 31 15 سفاجا 32 17 مرسى علم 31 16 شلاتين 30 18 حلايب 28 15 أبو رماد 27 16 رأس حدربة 28 17 الفيوم 30 15 بنى سويف 31 15 المنيا 33 14 أسيوط 34 15 سوهاج 35 14 قنا 35 15 الأقصر 36 16 أسوان 36 17 الوادى الجديد 37 11 أبو سمبل 33 16

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 4 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.