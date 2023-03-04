هل يجب استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج فى حالة عودة المطلقين؟

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج من المسوغات الرسمية التى يتم بها إجراءات عقد القرآن، لذلك فى أى حالة تستلزم توثيق الزواج وإتمام عقد قران فيجب إجراء الفحوصات لاستخراج الشهادة الطبية.
وبدأت الوزارة تطبيق العمل بشهادة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من خلال 303 مركز على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم توثيق عقد الزواج عند المأذون الشرعى أو فى الكنائس إلا بشهادة الفحص الطبى بدءًا من يوم 26 فبراير 2023
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