الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأوضحت أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من أقصى غرب البلاد.
وأشارت إلى أنه من المتوقع اليوم أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
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