حياة كريمة فى سوهاج.. لقاءات توعوية وورش حوارية ضمن مبادرة قيمنا من تراثنا

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية "قيمنا من تراثنا" فى نسختها السادسة، للتوعية الدينية والأخلاقية، بمحافظات الوجه القبلى، حيث تم تنفيذ لقاءات بمحافظة سوهاج، بمركز شباب مراغة، ومركز شباب جزيرة محروس، وذلك بحضور 300 من النشء بواقع 150 فى كل مركز.





وذكرت وزارة الشباب والرياضة - فى بيان مساء اليوم - أن الفعاليات تستمر فى كل محافظة يومان، فى مراكز شباب مختلفة وإدارات شباب لم يتم التنفيذ فيها من قبل.

وحاضر فى اللقاءين بمراكز الشباب الدكتور محمد السيد من علماء الأزهر الشريف، القس بولا ممثل عن كنيسة سوهاج، الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الأثريين، والدكتورة علا رجب أستاذ علم النفس الاجتماعى.

وتناولت الورشة الحوارية الأولى تعريف الحضور بطبيعة القيم والأخلاق، احترام الآخر، وعدم التنمر، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، قيمة حسن معاملة الكبير وبره، حث النشء على قيمة العلم، حتمية الأخلاق، هل يمكن تغيير الأخلاق السيئة؟ وكيفية تغييرها، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، عدم التقليد الاعمى، بالإضافة إلى غرس العديد من القيم لدى النشء مثل الولاء والانتماء وغيرها.

وأوضحت الورشة الحوارية الثانية سماحة الأديان السماوية، وحث النشء على مراقبة الله عز وجل فى أفعالهم، مؤكدة أن جميع الأديان السماوية جاءت لتنادى بالقيم والأخلاق، حب الآخرين حتى يحبك الله، التعايش الحقيقى مع كل الناس.

وتضمنت الورشة الثالثة محور الهوية الوطنية والانتماء فى مصر القديمة من خلال عرض نماذج للحضارة المصرية القديمة من محافظة الأقصر، وتوضيح بعض النماذج التى تبرز أننا نحمل نفس الجينات الوراثية لأجدادنا المصريين القدماء، عرض بعض النماذج من تعاليم حكماء مصر القديمة فى آداب الطعام والأخلاق وبر الوالدين والعلم، عرض لبعض الصور والنماذج لإبداعات واختراعات المصرى القديم، عرض لمحور قيمة فى صورة، وذلك من خلال عرض الصورة وعمل جلسة عصف ذهنى عن استخراج القيم وكيفية تطبيقها.

فيما تناولت الورشة الرابعة مفهوم الذات، تقدير الذات، والتفكير خارج الصندوق، عرض العديد من الحلول التطبيقية لمشكلات وقضايا النشء، وكيفية حل المشكلات والأزمات بطريقة صحيحة، كيفية مواجهة الشائعات، عدم التقليد الأعمى، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عملية تفاعلية عن أهمية العلم والعمل.

واختتمت الفعاليات بالرد على الأسئلة الشائعة والاستفسارات التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية، وتقسيم النشء لعمل جلسات حوارية عن تلخيص ما تم فى الفعاليات.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، التعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، تعديل السلوك الخاطئ لدى النشء، التعرف على القيم والأخلاق التى كانت موجودة عند أجدادنا المصريين القدماء، وكيف تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى عرض بعض الظواهر الحياتية والعمل على تعديلها.

كما يتم المبادرة يتم فى قرى حياة كريمة، وذلك انطلاقا من الاهتمام بالإنسان المصرى تضامنا من اهتمامات القيادة السياسية.