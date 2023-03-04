جدول ترتيب الدورى المصرى.. الأهلى يتصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 12:30 صباحاً - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 مباريتين ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث التقى فيوتشر مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وفيوتشر والاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز