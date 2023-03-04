وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان ختام «سمبوزيوم النحت»

جدة - نرمين السيد - وخلال الحفل، قالت وزيرة الثقافة إن لمحافظة أسوان خصوصية، ومكانة كبيرة لدى الدولة المصرية، ولسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت تلك المكانة والخصوصية لدى وزارة الثقافة، فمنذ أن أسس الفنان العالمى الراحل "آدم حنين"، ملامح هذا السمبوزيوم، استمر هذا المحفل الفنى فى رحلة إبداعية استثنائية على مستوى العالم، ليكون هو الأطول على مستوى العالم لفن النحت على الجرانيت.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن هذه المكانة العظيمة للسمبوزيوم، تحتم على الجميع العمل على استمرار تلك المسيرة وتدعيم أركانها، ودعم ريادتها، انطلاقا من أهداف الدولة المصرية فى تحقيق الريادة الثقافية، ودعم الموهوبين فى مختلف المجالات، والتى تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأضافت أنه "فى كل عام يقدم لنا فنانو السمبوزيوم من كل دول العالم، مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة والاستثنائية، التى تعكس أهمية ودور السيمبوزيوم فى دعم الحركة التشكيلية المصرية، وهنا لابد من أن أثنى على قرار اللجنة العليا للملتقى، بتخصيص عمل للطبيب العالمى "مجدى يعقوب"، نظرا لمكانته وإسهاماته على الصعيدين العلمى والإنسانى، ترسيخا لمبدأ تكريم رموز الدولة فى مختلف التخصصات، من هؤلاء الذين يرفعون راية هذا الوطن فى مختلف المحافل الدولية.

وأثنت وزيرة الثقافة، على جودة ودقة الأعمال المنتجة، والتى تؤكد قدرة النحات المصرى، الذى ورث المهنة عن أجداده المصريين القدماء، كما أشادت بأعمال الفنانين الأجانب التى تأثرت بالتاريخ والحضارة المصرية.

ووجهت الشكر، لكل من ساهم فى نجاح الدورة الحالية، من الفنانات والفنانين والفنيين والإداريين، ولأعضاء قطاع صندوق التنمية الثقافية، ولشركاء هذا النجاح من محافظة أسوان.

من جانبه، وجه محافظ أسوان التحية من عاصمة الشباب الإفريقى، والاقتصاد والثقافة الإفريقية، لسيمبوزيوم أسوان الدولى للنحت، بمناسبة احتفاله هذا العام بالدورة 27، والذى ما يزال يجسد معزوفة فن النحت على جرانيت أسوان الشامخة.

وأضاف أن الاحتفال بختام الدورة 27 يجسد اهتمام الدولة بالإبداع الفنى والتنويرى، ويؤصل لفن من الفنون العريقة الذى أبدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد.

كما وجه التحية لوزيرة الثقافة، على جهودها البناءة لدعم المنظومة الثقافية على مستوى المحافظة، وأكد دعمه الكامل للسيمبوزيوم الذى ينتج أعمالا تبرز ثقافات وفنونا من مختلف أنحاء العالم، لتجتمع أعمال الفنانين فى بانوراما مميزة بأكبر متحف مفتوح على ضفاف نهر النيل، ووضعه على خريطة السياحة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هانى أبو الحسن، على أن سيمبوزيوم أسوان الدولى للنحت، يمثل أبرز الأنشطة التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، لما لها من قيمة فنية متفردة، هذه القيمة التى توجتها مشاركات كبار الفنانين العالميين فى فنون النحت، على مدار دورات الملتقى.

وأضاف أنه انطلاقا من هذه الأهمية تضافرت جهودنا جميعا، من أجل أن تخرج هذه الدورة بالشكل الذى يليق بتاريخ هذا الملتقى الفنى العريق، وتلاقت رؤيتنا مع اللجنة العليا للسمبوزيوم فى أن يكون شعار هذه الدورة "مصر القوية"، ويعبر عنها أحد أهم الأعمال الفنية المصرية فى مجال النحت على الجرانيت، وهو تمثال "الملك خفرع" النادر من حجر الديوريت.

وأشار إلى أن القطاع حرص على توفير البيئة الإبداعية الملائمة للفنانين المشاركين، بالتعاون مع شركائنا من محافظة أسوان، وهو ما تم ترجمته بما أنجزه فنانو الدورة الحالية، وتشهد عليه هذه الأعمال التى تحيط بنا.

ووجه الشكر للفنانين والفنانات المشاركين بالدورة الحالية، وشباب الورشة الذين يكملون مسيرة النحات المصرى القديم، والعاملين بقطاع صندوق التنمية الثقافية، إزاء ما بذلوه من جهد متواصل لم يزد عن أربعة أشهر كاملة، حتى خرجت هذه الدورة بهذا الشكل المشرف.

وقال ناثان دوس قومسيير عام السيمبوزيوم: "يعد فن النحت أحد الفنون الصامتة، ومن يختاره للاحتراف فيه، لابد أن يمتلك الأدوات المناسبة للتعامل معه، حتى يكون وسيلة للتعبير والتواصل، فأصبح السيمبوزيوم قبلة ومقصدا تشد إليه الرحال".

وتضمن الختام تفقدا لمنحوتات الدورة 27 من السيمبوزيوم، وعرضا لفيلم وثائقى، إلى جانب توزيع شهادات تقدير على المشاركين، إضافة إلى فقرة فنية من التراث النوبى للفنان كرم ميراد وفرقته.

وشارك بالدورة 27 من سيمبوزيوم أسوان الدولى للنحت 17 فنانا، فمن مصر أحمد بسيونى، سمر البصال، الدكتور عبد العزيز صعب، الدكتور على سالم، وئام عمر،إلى جانب الفنانين الأجانب بيدرو خوردان إسبانيا"، جوزيبى سبيتو "إيطاليا"، على عزت "السودان" لوران مورا "فرنسا"، وشباب الورش، برجوا النجار، تسنيم عياد، ريم الحفناوى، مايكل عادل، تسبيح محمد، حازم الشناوى، شاهيناز مجدى، عبد الرحمن محفوظ.

يذكر أن سيمبوزيوم أسوان للنحت، أحد أهم الملتقيات الفنية الدولية للنحت، أسسه عام 1996 الفنان التشكيلى العالمى الراحل "آدم حنين"، ويقام السيمبوزيوم سنويا فى محافظة أسوان، ويهدف إلى إحياء فن النحت على الجرانيت، من خلال دعوة فنانين عالميين يتشاركون مع المحليين والحرفيين، لإنتاج قطع فنية فى ورش تعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السيمبوزيوم.

ونتيجة إلى نجاح دورات السيمبوزيوم، تم إطلاق مشروع المتحف المفتوح للسيمبوزيوم، بمنطقة الشلال، ليضم الأعمال النحتية من نتاج دوراته المتعاقبة، والتى وصلت إلى 230 عملا نحتيا لكبار النحاتين من مختلف دول العالم، والذى تم إدراجه فى المزارات السياحية.