محافظ كفر الشيخ: استعدادات لبدء الحملة القومية لتحصين 212 ألف رأس ماشية

جدة - نرمين السيد - استعدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، لبدء الحملة القومية لتحصين 212 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، غدا السبت، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.





وأكد المحافظ جمال نور الدين - فى تصريح اليوم الجمعة - دعمه الكامل للحملة موجها رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع. من جانبه، أوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية وكافة الإدارات تشارك فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل فى كل المراكز والقرى فى وقت واحد والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف. وأشار إلى أن عدد الفرق المنتشرة فى مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال التحصين والترقيم، ويقوم بذلك فريق عمل مدرب على أعلى مستوى مع اتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى.

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