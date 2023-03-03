موقعة الزمالك وبيراميدز تنتهي بتعادل سلبي في الجولة الـ20 بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 09:30 مساءً - تعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 6، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.

وأرتفع رصيد الزمالك للنقطة 33، فى المركز الخامس، بعدما خاض 19 مباراة، فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك بقوة، وأهدر نبيل عماد دونجال فرصة هدف محقق للفارس الأبيض، فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 13 حصل زيزو على فاول من أمام منطقة جزاء بيراميدز لكن التنفيذ لم يكن بالشكل الأمثل.

وفى الدقيقة 15 سقط مصطفى فتحى لاعب بيراميدز فى منطقة جزاء الزمالك وطالب بركلة جزاء، إلا إن الحكم أشار باستمرار اللعب.

واستمرت محاولات الفريقين للوصول لمرمى الأخر وتسجيل هدف التقدم، حتى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 35 أجرى جايمى باتشيكو أول تبديل بخروج أحمد فتحي بعد حصوله على البطاقة الصفراء، ودخول أحمد توفيق.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط دفع فيريرا بأحمد فتوح بدلاً من محمد عبد الشافى، وضغط بيراميدز مع بداية الشوط، وهدد مرمى الزمالك بكرة خطيرة قبل أن يشير الحكم المساعد بالتسلل، ومع الدقيقة 50 سدد محمد عبد الغنى كرة رأسية مرت بجوار مرمى أحمد الشناوى.

وخرج محمود صابر ودخل إبراهيم عادل فى صفوف بيراميدز، وفى الدقيقة 58 كاد إبراهيم عادل الانفراد بمرمى محمد صبحى إلا إن الحارس نجح فى الخروج بالتوقيت المناسب.

فى الدقيقة 62 أجرى فيريرا التبديل الثانى، بخروج سيف الجزيرى وسيف جعفر، ودخل أحمد بلحاج وناصر منسى، واستمر انحصار اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين.

ودفع باتشيكو بوليد الكرتى وفخرى لاكاى وأحمد سامى، وخرج أسامة جلال وفخر الدين بن يوسف ودونجا، فيما دفع فيريرا بيوسف أسامة نبيه بدلاً من مصطفى شلبى.

تشكيل الفريقين

جاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - كريم حافظ - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وناصر منسي.