أوقاف أسوان: افتتاح مسجد الروضة بقرية العتمور بتكلفة مليون و800 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة أسوان، حنفى محمود دياب، اليوم الجمعة، مسجد الروضة بقرية العتمور بكوم أمبو، يرافقه رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى، وذلك بتكلفة مليون و800 ألف جنيه تقريبا.





وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن افتتاح مسجد الروضة الذى يقع على مساحة 390 مترا، يأتى ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد الجديدة على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله.

وأشار إلى أن عدد المساجد التى تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان وصل إلى 119 مسجدا، ضمن خطة الإحلال والتجديد وإنشاء المساجد الجديدة.

وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف، ومحافظ أسوان أشرف عطية، جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة فى ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، نظمت وحدة السكان بمحافظة أسوان بإشراف نائب المحافظ غادة أبوزيد ندوة توعوية تثقيفية مفتوحة مع أهالى قرية الشهيد، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، ورئيس وحدة السكان بالمحافظة رانيا يحيى، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية.

ومن جانبها، أوضحت نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد أنه يوجد هناك تنسيق مستمر مع رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، ومدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، لعقد المزيد من الندوات التوعوية التثقيفية الهادفة لتوضيح دور اللجان السكانية بمختلف المراكز والمدن.

ولفت إلى أن ذلك يهدف للتوعية بالقضية السكانية وأبعادها، والتى تتلخص فى النمو السكانى والخصائص والتوزيع والفجوات السكانية، والتعريف بالمؤشرات القياسية ونسبة التركيب النوعى والعمرى والتغيير السكانى.