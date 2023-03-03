وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن منزلة الشهداء عند ربهم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة ستتناول منزلة الشهداء عند ربهم، داعيا الله تعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يخلف أهلهم وذويهم فيهم خيرا، وأن يلهمهم الصبر.





ووجه وزير الأوقاف- وفق بيان، اليوم الجمعة، التحية لكل وطنى شجاع ضحى بنفسه فى سبيل وطنه، وللقوات المسلحة الباسلة بمناسبة يوم الشهيد. كما وجه التحية للشهداء الأبطال، والشرطة الوطنية الباسلة، ولكل من ضحى فى سبيل هذا الوطن العزيز مصرنا العزيزة، وكل من لا زال يضحى بجهد أو عرق أو فكر أو كلمة طيبة صادقة فى سبيل وطنه.

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