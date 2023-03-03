جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الجمعة، بتنفيذ خدمات جديدة لخدمة أهالى منطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة، والتى تشمل إنشاء دار مناسبات ملحق بمسجد الشيخ صبيح، وذلك بالمساهمة بين المحافظة والأهالى، واستكمال إنارة الطريق الواصل بين منطقتى الشيخ صبيح وحى المحابس.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأهالى منطقة الشيخ صبيح بمنطقة الخارجة القديمة؛ لبحث مطالب وشكاوى المواطنين. كما كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة إجراء قرعة الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن الأولى بالرعاية، وسرعة الانتهاء من إنشاء مدرسة السبط البحرى الجديدة لخدمة أهالى الحى، بالإضافة إلى الموافقة على فتح طريق يربط بين منطقة السبط وشارع بورسعيد؛ لتيسير حركة المواطنين، وذلك فى حال موافقة الأهالى وأصحاب المزارع بخط سير الطريق المقترح، موجها بدراسة إنشاء مركز شباب بالحى حال توفير أرض لإقامته بالتنسيق مع الأهالى، لعدم وجود أراضى فضاء تابعة للدولة بالمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ خدمات جديدة لأهالى منطقة الشيخ صبيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.