الأنبا بيشوى يزور فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت (صور)

جدة - نرمين السيد - كان فى استقباله ناثان دوس رئيس المهرجان، وقومسيير عام السمبوزيوم، والذى اختتم فاعلياته اليوم الجمعة، حيث أجرى جولة داخل المعرض، واستمع لشرح فنانى النحت حول القطع الفنية الموجودة بالمعرض، وطريقة تشكيل قطع الجرانيت الصلبة.
وشكر الأنبا بيشوى فى نهاية الجولة، الفنانين وأثنى على عملهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.
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