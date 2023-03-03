وزير الرى يتفقد محطة رفع المياه العملاقة بـ توشكى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الرى، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الرى تفقد أيضا عنابر الطلمبات والمحركات الكهربائية والمحولات ولوح التشغيل ولوح الكهرباء ومركز الصيانة ومركز المراقبة والتحكم والتشغيل (الاسكادا)، والذى يتحكم فى تشغيل وإيقاف وحدات الطلمبات بالمحطة آليا، بالإضافة لأنماط تشغيل أخرى لضمان التشغيل الآمن لوحدات الطلمبات، فضلا عن متابعة أى أعطال بوحدات الطلمبات والمحركات والأجهزة الملحقة بها، وإصدار تقارير دورية عن عملية التشغيل ومراقبة ساعات التشغيل وكميات المياه.



وأضاف البيان أن محطة الرفع العملاقة بتوشكى تعتبر واحدة من أضخم المحطات فى العالم، من حيث عدد الوحدات وكمية المياه المنصرفة، وتقوم بضخ المياه إلى قناة الشيخ زايد، ومن ثم إلى فروعها الأربعة بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 250 كيلومترا، وتتكون المحطة من قناة المأخذ بطول حوالى 4.5 كم وبمتوسط عمق يصل إلى 40 مترا، وحوض وعنبر الطلمبات وخطوط وحوض الطرد، وملحق بمحطة الرفع العملاقة محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الكهرباء للطوارئ ومبانى الورش.



كما أجرى الدكتور سويلم زيارة للنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى، والذى تم إنشاؤه فى عام 1967 بارتفاع 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمس بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى، ويعد أحد المزارات السياحية التى يقبل عليها السائحون من جميع دول العالم، لما يقدمه من رؤية بانورامية للسد العالى والمنطقة المحيطة.



كما التقى وزير الرى بالعاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، حيث أكد حرصه على التواصل الدائم مع جميع العاملين بالوزارة؛ للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، مشيرا إلى وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء، والتأكيد على أن الكفاءة هى المعيار الأساسى للترقيات بالوزارة، وذلك طبقا لمعايير واضحة تضمن تحقيق الشفافية فى الاختيار، مع التأكيد على ربط الحوافز والمكافآت بالتميز فى أداء الأعمال.



وأكد حرصه على توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالوزارة؛ لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وأهمية توفير التدريب والتأهيل اللازم لرفع قدرات العاملين بالوزارة، ونقل وتوارث المهارات والخبرات بين العاملين، مع التأكيد على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات.