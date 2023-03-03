عمال مصر: قرارات رفع الأجور تساعد على امتصاص موجة ارتفاع الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 06:30 مساءً - قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور، اعتبارا من أبريل المقبل، سوف يساعد العمال بش كبير، على امتصاص موجة ارتفاع الأسعار التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف بدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن العمال سعداء من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ويشعرون أنا القيادة السياسية تشعر بمشكلاتهم من خلال الدعم المستمر، متابعا: "ما يتم من قبل القيادة السياسية يرسى قواعد بالنسبة لعمال مصر، بأن العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم ركن أساسي بالنسبة للدولة".

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددهم يتخطى 5 ملايين موظف، يستفيدون بشكل مباشر من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور، كما أن الرئيس وجه الحكومة بإصدار حزمة قرارات من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على كافة العاملين بالدولة المصرية".

من جانبه علق عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على القرارات الأخيرة للرئيس السيسي بخصوص رفع الرواتب والمعاشات، قائلا: "حزمة القرارات تساهم في امتصاص جزء من التضخم، وتؤكد أن القيادة السياسية ليست بعيدة عن شواغل الشعب المصري".

وأكمل في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، أن ما يحدث من قبل القيادة السياسية يعطينا ثقة فيها بشكل أكبر، متابعا: "الحماية الاجتماعية تشمل جزئين، الأول منح المواطنين دعم نقدي، وآخر عيني، ما يؤكد أن هناك استهداف مباشر للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية للمساهمة في مواجهة أعباء الحياة".