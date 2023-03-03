الجزيرى وزيزو وشلبى فى هجوم الزمالك أمام بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وناصر منسي.

ويحتل بيراميدز صاحب الملعب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 5، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.