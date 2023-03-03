خبير سياحى يكشف العوامل المساعدة على انتعاش السياحة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 06:30 مساءً - قال الخبير السياحي محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على نجاح هذا الموسم السياحي المصري، منها الترويج للسياحة بجميع الأسواق العالمية.

أضاف محمد فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن من العوامل التي ساعدت على نجاح الموسم السياحي المصري أيضا، التوسع في الطيران في الفترة الأخيرة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية، التي باتت كاملة العدد بكل المقاصد السياحية حتى شهر مايو المقبل.

وتابع محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة تشهدان انتعاشه سياحية كبيرة، متابعا: "من الجيد أن الأعداد حاليا في مصر لم ترتبط بحدث سياحي معين أو مؤتمر اقتصادي أو خلافه، وبات لدينا سياحة مستدامة".

وأكمل: "هناك خطة للتوسع في الطاقة الفندقية لاستهداف سائحين من كل المستويات، وهناك متابعة دقيقة وأصبح هناك تقييم للفنادق، وتطلع إلى التوسع السريع في الطاقة الفندقية لرفع العوائد السياحية بشكل أكبر".