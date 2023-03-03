الزمالك وبيراميدز يصلان الدفاع الجوى استعدادًا لموقعة الدورى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 06:30 مساءً - وصل فريقى بيراميدز والزمالك إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الممتاز، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز صاحب الملعب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 5، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدف، وسكنت شباكه 14 هدف.