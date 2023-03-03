أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون فى شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى، حيث جاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها فى أداء رسالتها، ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح.

فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدرسة للتعليم الأساسى بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب فى محافظة بنى سويف، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التى توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض رقم (124) بمساحة 1320م2، وما عليها من منشآت بمدينة شرم الشيخ، إلى شركة "كليوباترا جروب" للتنمية المتكاملة والاستثمار؛ وذلك لإقامة سكن للعاملين بالشركة.

يأتى هذا إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (94) المنعقدة بتاريخ (20-2-2023)، واعتماد قراراتها بعدد 35 موضوعا، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار العام فى مصر، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، كذلك الموافقة على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.

وكذلك اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ (20-2-2023) بعدد 32 تسوية، وذلك فى ضوء اختصاص اللجنة المتمثل فى دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها، كما تم استعراض تقرير نصف سنوى عن جهود ونشاط الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

وتضمن التقرير الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات فى سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار مقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمى (الخامسة مكررا) و(الخامسة مكررا أ)، بجانب الموافقة على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة فى تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالى الحالى (2022-2023).

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث أكد أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التى تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادى، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمى المصرى، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وزيارة رئيس الوزراء لدولة قطر، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الموارد المائية والرى لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل، حيث أكد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها فى دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، فضلا عن اجتماع لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر على أن تنتهى المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام مدبولى بتقديم عرض حول محاور التنمية فى سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، تحت عنوان "سيناء.. العبور الجديد"، وذلك خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، حيث أوضح أن 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء فقط دون إقليم القناة.

فضلا عن التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التى تلقاها من رئيس وزراء قطر، ويرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

بالإضافة إلى الوصول إلى مطار الدوحة الدولى على رأس وفد رسمى رفيع المستوى، فى مستهل زيارة رسمية لدولة قطر، حيث استقبله وزير المواصلات بحكومة قطر، وسفير دولة قطر لدى مصر، وسفير مصر لدى قطر، فيما تم إقامة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله إلى الديوان الأميرى لدولة قطر، حيث كان فى استقباله رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كما شهد ونظيره القطرى مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وقطر فى مجال إزالة الازدواج الضريبى فى الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبى، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمى المصرى، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.

وتضمنت الأنشطة أيضا كما ذكر التقرير، عقد مدبولى جلسة مباحثات موسعة مع نظيره القطرى، حيث تم التوافق على تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون لا سيما على صعيد الاستثمارات، وحضر المباحثات من الجانب المصرى وزراء الصحة والسكان، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر لدى قطر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما حضر من الجانب القطرى وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والصحة العامة، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء، والرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، وسفير دولة قطر لدى مصر.

وكذلك شهد مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب زيارة مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية، يرافقه أعضاء الوفد المصرى.

كما زار استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب التى أقيمت عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم، فضلا عن الاستماع إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذى عقد على هامش زيارته للدوحة.

حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية، بجانب تقديم عرض حول جهود التنمية فى محافظة المنيا، خلال تفقد الرئيس السيسى عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث قال إن حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها فى محافظة المنيا نحو 143 مليار جنيه وتحظى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالنصيب الأكبر.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير اللقاء مع أمير دولة قطر، حيث عرض جهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر فى مختلف القطاعات.