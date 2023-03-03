محافظ الجيزة يكلف بمنع تعديات المحال على الطريق العام بسليمان جوهر والتحرير

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة، رئيس حى الدقى بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومنع التعديات للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والمقاهى بشوارع سليمان جوهر ومتفرعاته والتحرير والسودان وعرض تقرير يومى بنتائج الحملات.





وحرص المحافظ، على المتابعة الميدانية لحالة النظافة والإشغالات، بأحياء العجوزة والدقى وجنوب، حيث تفقد حالة النظافة بشوارع النيل والتحرير، موجها رئيس حى الدقى بالتنسيق مع أصحاب الأراضى الفضاء لاستغلالها كساحات انتظار للقاطنين بالمناطق، كما تفقد ميدان الوحدة الإفريقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من متفرعاته.

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى الدقى بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع رشدان وشفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم إعاقة الحركة المرورية، وكلف رئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات التجريد ورقع المخلفات بالشوارع الجانبية والمتفرعات، وأن تكون الورديات على مدار اليوم.

رافق المحافظ، خلال الجولة، محمد نور السكرتير العام المساعد، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، شفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.