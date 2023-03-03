وحرص المحافظ، على المتابعة الميدانية لحالة النظافة والإشغالات، بأحياء العجوزة والدقى وجنوب، حيث تفقد حالة النظافة بشوارع النيل والتحرير، موجها رئيس حى الدقى بالتنسيق مع أصحاب الأراضى الفضاء لاستغلالها كساحات انتظار للقاطنين بالمناطق، كما تفقد ميدان الوحدة الإفريقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من متفرعاته.
ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى الدقى بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع رشدان وشفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم إعاقة الحركة المرورية، وكلف رئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات التجريد ورقع المخلفات بالشوارع الجانبية والمتفرعات، وأن تكون الورديات على مدار اليوم.
رافق المحافظ، خلال الجولة، محمد نور السكرتير العام المساعد، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، شفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يكلف بمنع تعديات المحال على الطريق العام بسليمان جوهر والتحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.