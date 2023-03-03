محافظ الإسكندرية يتفقد المعرض التعريفى لمجسمات المعالم الأثرية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة عبر العصور، وإن هناك العديد من الزيارات الرسمية لديوان عام المحافظة، لذا جاءت فكرة تعريف هذه الوفود بأهم المعالم السياحية والأثرية للمدينة بصورة مبتكرة، لتشجيعهم لزيارة معالم عروس البحر المتوسط ورؤيتها والاستمتاع بها على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المعرض التعريفى لمعالم الإسكندرية الأثرية القديمة والحديثة، المنفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية. كما أشاد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بالمجهود الذى بذله منفذى الفكرة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء منفذة المعرض، أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد فى مجال التصميم تعد إحدى التطورات التكنولوجية، ويعد المعرض عامل جذب لحث الزائرين على زيارة تلك المعالم الأثرية.

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