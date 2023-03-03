رئيس الرعاية الصحية: جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استطلع الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، آراء الأجانب والوافدين للسياحة العلاجية حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكى، لمحافظة جنوب سيناء، وتفقده عدد من المنشآت الصحية للاطمئنان على التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، رابع محافظات تطبيق المنظومة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن محافظة جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية فى مصر، بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأحد أهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

وأضاف السبكى، أن الفترة القادمة ستشهد تطورات عديدة لاستكمال مسيرة التنمية بملف السياحة العلاجية، كهدف استراتيجى للهيئة، وكأحد مصادر زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، لافتًا إلى جهود الهيئة فى تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية داخل مستشفياتها تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، لضمان توفير أفضل خدمة للوافدين الأجانب بغرض العلاج بمصر.

وتابع السبكى: نمتلك منشآت صحية خضراء ومعتمدة ومجهزة على أعلى مستوى تضمن تقديم خدمات طبية بمستوى عالمى متميز، ومؤكدًا امتلاك هيئة الرعاية الصحية القدرة والجدارة لفعل ذلك، والتى أثبتتها فى نجاحها بالتأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27، والإشادات التى حصدتها الهيئة على كافة المستويات من المرضى الذين تلقوا الخدمة، سواء كانوا من الوفود الرئاسية أو الوزارية أو الوفود المصاحبة والسائحين بمدينة شرم الشيخ.