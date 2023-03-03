اليوم العالمى للسمع.. كيف دمجت وزارة التضامن أصحاب الإعاقة فى المجتمع؟

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للسمع، الذى يواكب 3 مارس من كل عام، أنها تنفذ عددأ من التدخلات التى تساهم فى تأهيل ذو ى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة.

وتشمل الكشف المبكر على الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة، حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة فى الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى إجراء القوافل الطبية التى تدعم عمليات الكشف المبكر فى المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصرى، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وينفذ صندوق "عطاء" مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية "نداء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعى القوقعة ومتعددى الإعاقة وذوى الإعاقة السمع بصرية فى سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلى وتعليمى موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.

وتم تطوير دليل إرشادى وأداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية وتدريب حوالى 210 من المعلمين والأخصائيين على جميع المخرجات بالشراكة مع 58 جمعية فى 24 محافظة، وتم تنفيذ ورش إرشاد أسرى لأولياء الأمور بدءًا بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والأقصر.

كما تعمل على تنمية المهارات السمعية واللغوية بالمراكز اللغوية وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية عبر المراكز اللغوية، وهى عبارة عن وحدات أُعدت لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أى من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذى يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجى، هذا بالإضافة إلى أقسام التخاطب لاستقبال حالات الإعاقة الذهنية التى تعانى من عيوب النطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذى يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.

وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية المتخصصة فى تأهيل الصم وضعاف السمع، تقدم الوزارة فرص تدريبية وتأهيلية لتنمية المهارات السمعية واللغوية والتعبيرية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى تعميم طرق اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.

وتقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.

مكاتب التأهيل الاجتماعى

مكاتب التأهيل موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وهى تستقبل طالبى التأهيل فى جميع الأعمار من مختلف الفئات، وتقوم بإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذى يضمهم المكتب، بالإضافة إلى الاستعانة بالموارد المتاحة فى المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع بهدف توفير الخدمات المختلفة لذوى الإعاقة ومن أهم الخدمات التى تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل:

- منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

- توجيه ذوى الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدى "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.

- منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة 5%.

- توفير الأجهزة المساعدة بما يلائم نوع الإعاقة وشدتها.

- توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بمساهمة تصل إلى 5000 جنيه.

- تقديم الخدمات الوقائية لذوى الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات، والتوعية بالأساليب الصحيحة فى تعامل الأسرة مع ذوى الإعاقة.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص الصم وضعاف السمع

وهى مؤسسات رعاية بها إقامة مؤقتة أو دائمة، معنية بتوفير خدمات التأهيل الاجتماعى المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ومن أهم تلك الخدمات التالى ذكره:

- الإقامة للفئات التى ليس لديها أسر تشملهم بالرعاية.

- التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية وتعميم اللفظ المنغم.

- التدريب على مهن الطباعة، والنجارة، والجلود، والسجاد، وغيرها من المهن الملائمة لمستوى الإعاقة وتوجهات المتدرب.

- تقديم برامج رعاية الذات وتنمية المهارات للعيش باستقلالية.

- تقديم البرامج الترفيهية، والرياضية، والثقافية، والدينية.

- المساهمة فى توفير السماعات الطبية لبعض الحالات.

- تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

تكافؤ الفرص التعليمية والتقويم المهنى للحصول على عمل

تقوم الوزارة بتوفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها وتتحمل تكلفة أتعابهم الشهرية، وذلك دعماً للطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع، ومساعدتهم على فهم المحتوى الدراسى واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعى، هذا بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية مثل جمعية أصداء بالإسكندرية سعياً لتحسين المهارات اللغوية والكتابية للطلاب من الصم وضعاف السمع.

وتطلق الوزارة فى الوقت الحالى، تحت مظلة "برنامج تكافؤ الفرص التعليمية" خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوى الإعاقات السمعية من غير القادرين فى كافة المدارس والجامعات.

ومراكز التقويم المهنى تحت مظلة التضامن الاجتماعى معنية بإجراء العديد من التقييمات المهنية للكشف عما يتميز به ذوى الإعاقة من قدرات وإمكانيات واستعدادات باستخدام العديد من الوسائل والأدوات مثل الاختبارات المهنية، وعينات العمل، والتقييم فى الموقع الحقيقى للعمل، وغيره من الخدمات بما يساهم فى تحديد المهن المناسبة للقدرات المتبقية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقد تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كسب العيش والدمج فى سوق العمل.

تنمية قدرات العاملين لاستخدام لغة الإشارة

بالشراكة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية، تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى ببعض المحافظات، وجار التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية.

برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية

وعلى الجانب التوعوى أطلق برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية لتشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.