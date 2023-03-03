وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة النصف من شعبان.. وذكرى تحويل القبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 03:30 مساءً - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وتابع وزير الأوقاف تهنئته، سائلاً الله- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة على رئيس الجمهورية وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.