تنمية الصعيد مستمرة.. 96% من مشروعات حياة كريمة فى الجنوب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظات الصعيد، مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار استراتيجية التنمية لتعزيز رؤية مصر 2030، حيث ضخت الدولة 1.1 تريليون جنيه منذ 8 سنوات لتنمية الصعيد.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات التى شهدتها محافظات الصعيد، ومنها تخصيص 225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية منذ 2014، وتنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، و345 مشروع مياه شرب وصرف صحى بـ45 مليار دولار، وإضافة 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وتنفيذ مشروعات لتطوير التعليم والصحة، وإنشاء وتطوير 34 ألف فصل و2539 مدرسة جديدة، و7 جامعات حكومية وخاصة وأهلية و105 كليات ومعاهد، وتنفيذ 10 مجمعات صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل، وإنشاء 11 منطقة صناعية باستثمارات 72.5 مليار جنيه، ومجمعات الخدمات الزراعية وافتتاح مشروعات استصلاح الأراضى.

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