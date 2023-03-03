لم يكتمل النصاب.. تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين إلى 17 مارس (صور)

جدة - نرمين السيد - ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة 51 مرشحا، وتجرى المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا، من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

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