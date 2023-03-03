لعدم اكتمال النصاب.. تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين إلى 17 مارس الجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 02:28 مساءً - أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عدم اكتمال الجمعية العمومية للنقابة، إذ بلغ الذين سجلوا في النقابة من القاهرة والإسكندرية 296 شخصا، وتقرر عقد الجمعية يوم الجمعة 17 مارس الجاري.

وبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ لأسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس الجاري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس «فوق السن»، و28 مرشحا على مقاعد «تحت السن»، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50٪؜+1 من أعضائها في الدعوة الأولى اليوم، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني يوم الجمعة 17 مارس الجاري بحضور ربع الأعضاء، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.