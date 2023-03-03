التعليم العالى: مشروع بحثى لإنتاج شريط مناعى للتشخيص المبكر لسرطان المثانة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة نجحت فى تطوير إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتمثل فى صياغة بيئة مواتية لدعم مخرجات الابتكار، وتحسين قدرات الباحثين والمبتكرين؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وإيجاد مجتمع مبدع ومبتكر فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا.





وأوضح الوزير أن النتائج التى تحققها المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال الابتكارات العلمية تؤكد تميز قاعدة الباحثين والمبتكرين التى تمتلكها المؤسسات العلمية المصرية، لافتا إلى استمرار سياسة الوزارة فى تبنى ونشر الاختراعات والابتكارات العلمية، والحلول التكنولوجية على نطاق واسع يصل إلى الجمهور المستهدف، وتسويق النتائج البحثية المتميزة، وإقامة شراكات مع صناع السياسات، ورجال الأعمال، والممولين، والمجتمع المدنى؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، فضلا عن تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والقطاعات البحثية المختلفة، ورجال الصناعة، والمستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

وثمن الوزير حصول معهد تيودور بلهارس للأبحاث على المركز الأول فى مجال البيوتكنولوجى فى معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار؛ والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 14-13 فبراير الجارى.

وصرحت د. حنان خفاجى القائم بعمل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث أن المعهد حصد الميدالية الذهبية، والمركز الأول فى مجال البيوتكنولوجى، عن مشروع "إنتاج شريط مناعى للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية باستخدام الأجسام المضادة أحادية المصدر المحملة على جزيئات النانو"، مشيرة إلى أن المشروع ممول من برنامج الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

ويهدف المشروع إلى تطوير شريط مناعى دقيق وحساس يتميز بالتكلفة البسيطة إلى جانب سهولة الاستخدام، وسرعة إظهار النتيجة (20-15) دقيقة، ويعتمد على تعيين دلالات الأورام (BLAC- 4/ Survivin) الخاصة بسرطان المثانة البولية للمرضى المصابين.

وأفادت د. منال كامل أستاذ المناعة والباحث الرئيسى للمشروع أن سرطان المثانة البولية، يعتبر من أعلى المعدلات فى نسب الوفيات من الأمراض السرطانية المختلفة، مشيرة إلى أهمية التشخيص المبكر للمرض ومتابعة المريض التى تساهم بشكل حيوى وكبير فى رفع نسبة الشفاء وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأضافت د. منال كامل أن فريق العمل بالمشروع نجح كذلك فى إنتاج شريط مناعى مماثل لتشخيص ومتابعة مرض البلهارسيا النشطة، وتم نشر البحث فى إحدى المجلات الدولية، والتقدم للحصول على براءة الاختراع على براءة الاختراع برقم (332) سنة2019 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

شارك فى عرض المشروع خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار، د. سارة ماهر المدرس بقسم المناعة، ود. شيماء عطية الأستاذ المساعد بقسم المناعة.