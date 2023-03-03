أسواق نموذجية فى الجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الأسواق النموذجية فى الجيزة. وتطرح المحافظة 9 أسواق أخرى يبدأ تشييدها قريبا، وتقع الأسواق فى أحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، ويتم تخطيطها نموذجيا لتكون بديلا للأسواق العشوائية.

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