وزير الخارجية لنظيره المكسيكى: متمسكون بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على الاعتزاز بالروابط الوثيقة التى تجمع مصر والمكسيك، معربين عن تطلعهم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن أبرزها أزمة الغذاء وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الساحة الدولية.

كما أشاد الوزيران بالتعاون بين البلدين فى الأمم المتحدة والمحافل الدولية حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الإرهاب، وحقوق الإنسان، ونزع السلاح، والبيئة، والتعاون فى مجال استرداد الآثار المسروقة.

وكشف المتحدث الرسمى أن سامح شكرى وزير الخارجية استعرض الرؤية المصرية لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مثل الرؤية المصرية إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية والجهود المصرية فى هذا الإطار.

كما تطرق وزير الخارجية كذلك إلى مسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصرى التى تتمثل فى التمسك بالموقف الأفريقى المُوحد المتفق عليه، من حيث التمسك بتوافق "أوزولينى" وإعلان "سرت".