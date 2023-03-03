محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع رشدان بالدقى

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ حالة النظافة بشوارع النيل والتحرير موجها رئيس حى الدقى بالتنسيق مع أصحاب الأراضى الفضاء لاستغلالها كساحات انتظار للقاطنين بالمناطق. كما تفقد محافظ الجيزة ميدان الوحدة الإفريقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من متفرعاته، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى الدقى بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع رشدان وشفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم إعاقة الحركة المرورية. وشدد المحافظ على رئيس حى الدقى بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومنع التعديات للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والمقاهى بشوارع سليمان جوهر ومتفرعاته والتحرير والسودان وعرض تقرير يومى بنتائج الحملات. وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات التجريد ورفع المخلفات بالشوارع الجانبية والمتفرعات وان تكون الورديات الى مدار اليوم. رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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