التضامن ومصر الخير يوقعان بروتوكولا لرفع كفاءة الحضانات بالوادى الجديد

وقع عن الطرف الأول الأستاذ محمد منير العديسى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد وعن الطرف الثانى الدكتور صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير فى فعالية شهدها الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة نيابة عن محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والأستاذ محسن ناجى مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن، والدكتورة منال أحمد بالبرنامج القومى للطفولة وممثلى الجمعيات الأهلية.
وأكد الأستاذ محسن ناجى مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج القومى للطفولة المبكرة يستهدف الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، ويرتبط فى ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم على مكونات أساسية تتعلق ببيئة الحضانات وتنمية مهارات مقدمى الخدمة.
وأضاف ناجى، أن البرنامج يعمل على التوسع بالمحافظات، ويستهدف فى مرحلته الثالثة تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة الحضانات على مستوى الجمهورية بتمويل من وزارة التضامن وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحا أن البروتوكول الموقع يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة 17 جمعية بمراكز الخارجة وباريس وبلاط والداخلة.
ومن جانبه أكد الدكتور صابر حسن حسين، أن تنفيذ البرنامج يأتى استكمالا للأنشطة التعليمية فى مجال الطفولة المبكرة التى تقوم بها مصر الخير فى محافظات الجمهورية ومنها الوادى الجديد.
وأشار إلى أن المؤسسة سبق وقد قامت بتطوير 50 قاعة داخل مركزى الخارجة وباريس بمشاركة 13 جمعية أهلية، وذلك فى إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم ، حيث تستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة فى المرحلة الحالية من المشروع.
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