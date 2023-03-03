رئيس الرعاية الصحية يتفقد التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك للاطمئنان على التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، رابع محافظات تطبيق المنظومة.





وشملت الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكى، لمستشفى شرم الشيخ الدولى، والأقسام المختلفة بها، من العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والعمليات، والطوارئ، والحضانات، والرعاية المركزة، والمعامل، والأشعة، وغيرها من الأقسام المختلفة بالمستشفى، والتى تعد أول مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء تحصل على درجة الاعتماد القومى GAHAR2021 المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، كما أنها أول مستشفى خضراء بمصر تحصل على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH.



وشملت الزيارة، الاطمئنان على خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، والتى تقدم خدمات عديدة منها الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحص الشامل، وخدمات طب الأسنان، والأطفال، والباطنه، إضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، كما اطلع على منظومة تسجيل المرضى الكترونيا لتيسير علاجهم وحصولهم على الخدمة.



وخلال الزيارة، استطلع الدكتور أحمد السبكى، آراء المواطنين حول الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، ومدى جودتها، وشعورهم بالرضاء عنها، والتى جاءت إيجابية، مؤكدا على استمرار بذل كل الجهد لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، خلال الزيارة، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول الخدمة، لتطويرها، وضمان استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وكذلك ضمان توفير بيئة عمل جيدة وملائمة لمقدمى الخدمة.



تأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية والمستمرة، التى يجريها الدكتور أحمد السبكى، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من على أرض الواقع، كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وأكد السبكى، أن المشروع أحد الأولويات الاستراتيجية فى الدولة لتحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز.



ورافق الدكتور أحمد السبكى، خلال زيارته لجنوب سيناء، كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسى ومدير الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى.