الأحد.. قطع المياه عن قرى العياط لمدة 4 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرا لوجود تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذى بقرى مركز ومدينة العياط الأمر الذى يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيقاف خط المياه قطر 1200 مم لتغيير المحبس المذكور.





وأشارت المحافظة، فى بيان صحفى، أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 4 ساعات وذلك من الساعة 12 ليلاً يوم الأحد الموافق 2023/3/5 إلى الساعة 4 صباحا يوم الاثنين الموافق 2023/3/6 وذلك للقيام بتغيير المحبس المذكور أعلاه، علما بأن المناطق المتأثرة بالقطاع المياه هى قرى مركز العياط. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال وسرعة إنجازها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للقرى المتأثرة. كما كلف المحافظ رئيس مركز العياط بالمتابعة الميدانية وإزالة أى معوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة إنهاء الإصلاحات، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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