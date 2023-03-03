بدء التسجيل فى «عمومية الصحفيين» لاختيار النقيب ونصف الأعضاء (صور)

جدة - نرمين السيد - وفتحت النقابة التسجيل فى كشوف جمعيتها العمومية، وانتخابات التجديد النصفى، لمقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، فى العاشرة صباح اليوم، وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 197، ولائحتها الداخلية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، تنافس 51 زميلا على مقاعد النقيب وعضوية المجلس، مقسمين على: 11 على مقعد النقيب و40 على عضوية المجلس.

وبدأ الزملاء المرشحون بالانتخابات، تعليق لافتاتهم الدعائية على واجهة النقابة، وأيضا البهو، والأدوار التى حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفتحت نقابة الصحفيين، فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل فى كشوف جمعيتها العمومية العادية، استعدادا لعقد انتخابات التجديد النصفى، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى، بحضور 50٪؜ + 1 من الزملاء المشتغلين، ممن لهم حق التصويت والانتخاب، وعددهم 9843 صحفيا.