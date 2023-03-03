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جدة - نرمين السيد - وفتحت النقابة التسجيل فى كشوف جمعيتها العمومية، وانتخابات التجديد النصفى، لمقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، فى العاشرة صباح اليوم، وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 197، ولائحتها الداخلية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، تنافس 51 زميلا على مقاعد النقيب وعضوية المجلس، مقسمين على: 11 على مقعد النقيب و40 على عضوية المجلس.
وبدأ الزملاء المرشحون بالانتخابات، تعليق لافتاتهم الدعائية على واجهة النقابة، وأيضا البهو، والأدوار التى حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وفتحت نقابة الصحفيين، فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل فى كشوف جمعيتها العمومية العادية، استعدادا لعقد انتخابات التجديد النصفى، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى، بحضور 50٪ + 1 من الزملاء المشتغلين، ممن لهم حق التصويت والانتخاب، وعددهم 9843 صحفيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التسجيل فى «عمومية الصحفيين» لاختيار النقيب ونصف الأعضاء (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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