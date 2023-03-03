الحكومة تنفى استبعاد من يملك ثلاجة أو تليفزيون من تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وأن كافة شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" كما هى، دون تغيير.

وشددت على استمرار كافة المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعى دون حذف أو استبعاد لأى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدى، مُوضحةً أن امتلاك الأسرة ثلاجة أو جهاز تليفزيون لا يأتى ضمن محددات الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشيرةً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن، بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من شهر أبريل 2023 وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وفى سياق متصل، يتم مراجعة شروط الاستحقاق بالبرنامج بناءً على نسب الاحتياج، لضبط قواعد بيانات الأسر المستحقة بشكل دورى والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، بما يسهم فى ضمان توجيه الدعم اللازم طبقاً لمدى الاحتياج، مع زيادة حجم الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتطبيق استمارة تحتوى على بيانات متنوعة تصف حجم الأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية ودرجة التعليم والحالة الصحية والحالة العملية ومواصفات المسكن وممتلكات الأسرة، وغيرها من المؤشرات التى يتم استخدامها لقياس الوضع الاجتماعى والاقتصادى للأسرة، ويتم الحصول على بيانات إضافية من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى هيئة الرقابة الادارية للتحقق من مؤشرات الفقر أو الثروة للأسرة واتخاذ قرار بشأن استحقاقها.

وتتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" فى: (أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء فى التعليم فوق المتوسط أو الجامعى، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، وتقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل)، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون للبرنامج من المُسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة - الأيتام مع عدم وجود أى من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة.