جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الجيزة، تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق "شارع الهرم ومتفرعاته، وشارع فيصل ومتفرعاته"، من الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) يوم السبت 4 مارس الجارى، وحتى السادسة صباح الأحد؛ لإزالة بلف الهواء المتعارض مع أعمال تطوير ترعة المريوطية.





وقالت الشركة، فى بيان اليوم الجمعة، إن ذلك يأتى نظرا لأعمال تطوير ترعة المريوطية، وطلب مديرية الطرق إزالة بلف الهواء على خط المياه قطر 1500 مم، والمتعارض مع أعمال التطوير. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء غد لتطوير ترعة المريوطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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