قوافل تنموية لجامعات شرق الدلتا بالتعاون مع «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الدور الخدمى المجتمعى للجامعات المصرية، والمساهمة فى حل المشكلات المجتمعية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرة الأكاديمية الكبيرة التى تمتلكها الجامعات فى نشر الوعى بين أفراد المجتمع.





وأشار الوزير إلى مواصلة الجامعات المصرية تنظيم القوافل التنموية المختلفة فى جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الطبية والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقديم خدمات متميزة للمواطنين يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المبادرات المجتمعية، لتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى رفيع، مؤكدا ضرورة تضمين القوافل كجزء من خطة الأنشطة السنوية للجامعات، وتنظيمها بشكل دورى كالتزام مجتمعى من الجامعات.



وفى هذا الإطار، نظمت جامعة دمياط قافلة شاملة بالتعاون مع جامعات شرق الدلتا ومسؤولى مبادرة "حياة كريمة" بدمياط، لتقديم الخدمات الشاملة بالتحالف مع جامعات شرق الدلتا، "دمياط، وقناة السويس، وبورسعيد، والسويس، والعريش".



وأوضح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أن القافلة شملت تقديم الخدمات الصحية، والزراعية، والبيطرية، وتم تنفيذ القافلة بمدينة "ميت أبى غالب" بمركز كفر سعد محافظة دمياط، وضمت فى خدماتها، العيادات الطبية، وعيادات الأسنان، والوحدة الزراعية والإرشاد الزراعى، والوحدة البيطرية ومراكز التثقيف، ودار المناسبات.



شارك فى القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات شرق الدلتا، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة، والدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب، والدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع.